В Адыгее обсудили вопросы межконфессиональных и межнациональных отношений

Новости

Консультации РФ и США по визовым вопросам состоятся на следующей неделе 12:15
NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение 12:08
Coca-Cola подала жалобу на производителя "Напитков из Черноголовки" 12:05
Оперштаб: В Москве выявлено 6 240 новых случаев COVID-19 12:01
МИД РФ: Риски столкновений в Черном море возрастают 11:46
Цена экспорта газа в дальнее зарубежье превысила 310 долларов 11:42
МИД Польши: Варшава не пропустит мигрантов через границу 11:41
МИД РФ рассказал о стремлении Евросоюза "хвататься за санкционную дубину" 11:27
В Пакистане продолжают зарабатывать на советском ТТ 11:21
От COVID умер автор "Заколдованной" с Джоди Фостер Майкл Лафлин 11:20
На Украине впервые запретили фильм с Владимиром Зеленским 11:02
Скорость получения госуслуг к 2024 году вырастет в 10 раз 10:56
Стоимость акций "Аэрофлота" упала из-за возможных санкций ЕС 10:56
Двух фигурантов дела о гибели людей в отеле "Карамель" осудили на два года 10:54
Названа причина жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае 10:43
Лучшие российские самбисты поборются за медали чемпионата мира 10:42
Российский парк бронетехники назвали одним из крупнейших в мире 10:32
Более 28 млн квадратных метров асфальтового покрытия заменили в Москве 10:31
Для российских РСЗО создали управляемый дальнобойный снаряд 10:08
Социологи обеспокоены количеством одиноких людей в Норвегии 09:49
У жителя Хабаровского края изъяли 220 килограммов конопли 09:47
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае 09:46
Мурашко: Каждый второй пожилой гражданин подвержен риску без вакцинации 09:38
Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал Хартию о партнерстве США и Украины 09:34
В Госдуме в начале недели ожидают запрос о лишении Рашкина неприкосновенности 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Митрополит Иларион: То, что сейчас происходит на наших глазах, - общенациональное бедствие
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
11.11.2021 11:49
Рубрика: Власть

В Адыгее обсудили вопросы межконфессиональных и межнациональных отношений

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Главное условие для стабильного развития региона - общественное согласие. Об этом глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил на заседании республиканского Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Кумпилов подчеркнул, что, благодаря совместным усилиям органов власти и общественных лидеров, в республике в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений ситуация остается стабильной и спокойной.

Фото: Алексей Гусев
Глава Адыгеи заявил о необходимости увеличить темпы реализации нацпроектов

"Это особенно важно в непростой период пандемии. Наша с вами задача - поддерживать жителей республики в это трудное время. Люди должны знать, что всегда могут рассчитывать на помощь в сложной ситуации, что их вопросами занимаются и они не останутся один на один со своей проблемой", - сказал глава республики.

Тем не менее, как заметил Кумпилов, жители Адыгеи должны понимать, что и от них самих многое зависит, поэтому важно проявлять сознательность, соблюдать санитарные меры и не отказываться от вакцинации.

"Необходимо донести это до представителей религиозных общин и национальных сообществ", - отметил Кумпилов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

Сенатор назвал ответную меру на возможные санкции против "Аэрофлота"
В России разрабатывают подавляющее размножение коронавируса лекарство
Посол РФ в Вашингтоне прокомментировал Хартию о партнерстве США и Украины
Электрический купол для защиты от дронов разработали в России
Минстрой протестирует электронную очередь на жилье
Правительство РФ обозначило пределы роста квартплаты в 2022 году
Проект нового КоАП расширяет применение скидок при штрафах