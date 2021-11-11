В Адыгее обсудили вопросы межконфессиональных и межнациональных отношений

Главное условие для стабильного развития региона - общественное согласие. Об этом глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил на заседании республиканского Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями.

Кумпилов подчеркнул, что, благодаря совместным усилиям органов власти и общественных лидеров, в республике в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений ситуация остается стабильной и спокойной.

"Это особенно важно в непростой период пандемии. Наша с вами задача - поддерживать жителей республики в это трудное время. Люди должны знать, что всегда могут рассчитывать на помощь в сложной ситуации, что их вопросами занимаются и они не останутся один на один со своей проблемой", - сказал глава республики.

Тем не менее, как заметил Кумпилов, жители Адыгеи должны понимать, что и от них самих многое зависит, поэтому важно проявлять сознательность, соблюдать санитарные меры и не отказываться от вакцинации.

"Необходимо донести это до представителей религиозных общин и национальных сообществ", - отметил Кумпилов.