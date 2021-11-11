В Астрахани вынесли приговор за убийство во время оккультного обряда

Житель Красноярского края получил 9,5 лет лишения свободы за убийство знакомого в Астрахани. Трагедия произошла при проведении оккультного ритуала.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Астраханской области, Приволжский районный суд приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме этого, осужденный выплатит два миллиона рублей семье погибшего в качестве компенсации морального вреда.

Как писала "РГ", убийство произошло в апреле. Местный житель отправился со своим знакомым из Красноярского края за город, в безлюдное место, где он планировал провести магический обряд для восстановления отношений с супругой. Обряд заключался в том, чтобы закопать в земле личные вещи супружеской четы.

Тем временем красноярец начал критиковать супругу астраханца и сам ритуал. Ссора переросла в драку, в ходе которой критикан накинулся на несчастного мужа с топором. Когда приятель скончался, гость из Красноярского края накрыл его ветками и скрылся.