В Геленджике задержан второй объявленный в розыск оперативник

В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении двух бывших оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела МВД России по Геленджику задержан второй фигурант, который скрывался от органов следствия. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением специальных средств и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в июле этого года фигуранты на улице преградили движение автомобилю, в котором находились два представителя строительной компании.

- Один из подозреваемых открыл водительскую дверь, вывел водителя на улицу и необоснованно применил физическую силу, отчего тот упал, а после применил в отношении не оказывавшего сопротивление мужчины спецсредства, - уточнили следователи. - Затем подозреваемые доставили обоих мужчин в отдел полиции, где без законных оснований удерживали, вымогая деньги. Угрожая наступлением негативных для потерпевших последствий, сотрудники полиции потребовали передать им 1,7 миллиона рублей.

В результате один из потерпевших передал им часть требуемой суммы, обналичив карту, а оставшиеся деньги передала родственница задержанных. Только после этого пострадавших отпустили. Позже они обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Подозреваемые скрылись и были объявлены в федеральный розыск. Ранее задержали первого фигуранта, а сегодня и второго. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники краевого управления ФСБ России. Расследование уголовного дела продолжается.