Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.11.2021,  
12:08
Текст:  Антон Валагин

NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение

БМПТ "Терминатор" поступает на вооружение российской армии. И это плохая новость для врагов РФ, считает The National Interest.

Фото: Askild Antonsen/Wikimedia.org
В Пакистане продолжают зарабатывать на советском ТТ

Первые девять боевых машин поддержки танков в ближайшее время будут развернуты в подразделениях 90-й гвардейской танковой армии на Урале.

- В этом году мы успешно протестировали новые методы применения БМПТ в 90-й танковой дивизии, это стало для нас долгожданным событием. Могу с уверенностью сказать, что боевая машина поддержки танков очень эффективна и не имеет себе равных по огневой мощи в этом классе машин, - приводит ТАСС слова командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

По поручению Генштаба к 1 декабря будет сформирована рота из девяти БМПТ для проведения более масштабных испытаний и изучения потенциала батальона "Терминаторов".

БМПТ создана Уралвагонзаводом на основе изучения боевого опыта вооруженных конфликтов новейшего времени и предназначена для поддержки и защиты танков в городах и других сложных условиях. Богатое вооружение "Терминатора" позволяет ему как нейтрализовать угрозы для танков: орудия, ПТУР, гранатометчиков, - так и самостоятельно бороться с бронетехникой противника.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Российский парк бронетехники назвали одним из крупнейших в мире 10:32
Применение иранского дрона-камикадзе Arash показали на видео 09.11.2021
Как клон Т-54 превратился в американо-китайский танк Jaguar 08.11.2021
бронетехника
Украинский БТР-4 пытаются пристроить в Таиланде 08.11.2021
"Шилки" прикрыли британские танки и немецкие БМП на учениях в Иордании 05.11.2021
испытания
Российский робот "Маркер" может ехать без заправки до 60 часов 09.11.2021
Первый полет модернизированного Ка-226Т сняли на видео 09.11.2021