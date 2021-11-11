Жителя Ямала осудили пожизненно за тройное убийство

На Ямале вынесли приговор 32-летнему рецидивисту, который в марте этого года жестоко расправился с односельчанами.

Фигурант был в гостях у знакомых в Газ-Сале, пил с ними, после чего зарезал (мужчина и женщина скончались на месте) и пошел к другому приятелю, которого также убил. Спрятав нож в снегу, злоумышленник скрылся с места преступления. Задержали его позднее в подъезде одного из домов здесь же в селе.

"Чтобы избежать ответственности подсудимый симулировал психические расстройства. Однако экспертиза установила, что он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими", - уточняет пресс-служба Следственного комитета автономного округа.

Во время расследования вспылил и другие факты преступной биографии жителя Тазовского района: в 2020 году он трижды присваивал имущество односельчан и украл ноутбука в казенном учреждении. Кроме того, ограбил на улице женщину - вырвал у нее из рук сумку и несколько раз ударил.

Суд приговорил ямальца к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.