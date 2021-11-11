Россия впервые представит за рубежом системы ПВО "Витязь" и "Абакан"

Презентацию в рамках "Дубай Аэрошоу - 2021", которая откроется 14 ноября, проведет ведущий разработчик отечественных систем ПВО и ПРО - концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Как сообщила пресс-служба концерна, впервые за рубежом на своей экспозиции "Алмаз-Антей" представит зенитную ракетную систему (ЗРС) С-350Е "Витязь", а также зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е "Абакан", предназначенный для поражения современных и перспективных тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Комплекс 98Р6Е состоит из многофункциональной радиолокационной станции 98Л6Е, одной или нескольких пусковых установок 51П6Е2, является надежным средством борьбы с наиболее опасными баллистическими целями и позволяет вести боевые действия как в составе группировки ПВО, так и самостоятельно.

Система "Витязь" предназначена для обороны административных, промышленных и военных объектов от массированных ударов различных типов современных и перспективных средств воздушного нападения, в том числе действующих одновременно с любых направлений от предельно малых до больших высот.

"Абакан" и "Витязь" могут действовать автономно или быть интегрированным в состав системы обороны заказчика.

На стенде концерна также будут представлены модели средств ПВО от большого до малого радиуса действия: ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Викинг" и "Тор".

Посетители смогут ознакомиться с радиолокационной станцией наблюдения за космическими объектами "Сула", которая способна вести слежение на дальности до 6000 км. Ее высокие технические характеристики обеспечивает антенна, выполненная на основе модульной активной фазированной антенной решетки. "Сула" обладает компактными размерами антенного полотна и управляется из командно-вычислительного пункта. Секционно-модульная структура позволяет в сжатые сроки развернуть ее на местности.

Среди актуальных экспонатов следует отметить радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА "ROSC-1". В его задачи входит обнаружение, сопровождение и противодействие беспилотникам путем применения радиоэлектронного управления и перспективных БПЛА-перехватчиков, а также оценка орнитологической обстановки в прилегающих к аэродромам районах.

Входящий в его состав БПЛА "Волк-18" можно использовать для уничтожения дронов-нарушителей в аэропортах при невозможности применения средств радиоэлектронного подавления. Возможности данного комплекса будут интересны правоохранительным органам и спецслужбам.

Как сообщил в преддверии выставки генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Ян Новиков, наряду с обеспечением обороноспособности Российской Федерации, расширение присутствия на международном рынке вооружений для холдинга является базовым направлением, которое позволяет не только упрочить свои позиции в сфере военно-технического сотрудничества, но и укреплять имидж России как надежного поставщика новейших систем защиты воздушного пространства и передовых решений в сфере обороны. По его словам, участие в получившем мировую известность "Дубай Аэрошоу" стало для концерна традиционным и несомненно приносит свои плоды.

Ян Новиков также отметил, что "Алмаз - Антей" является не только разработчиком и производителем эксклюзивной оборонной продукции, способствующей охране безопасности и суверенитета стран-покупателей, но и как субъект военно-технического сотрудничества имеет самостоятельное право на осуществление поставок иностранным заказчикам.