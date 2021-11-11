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Текст:   Марина Трубилина 
16:30 11.11.2021

Сбербанк снизит ипотечные ставки за два документа

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сбербанк с сегодняшнего дня снижает ставки по ипотеке на новостройки при ее оформлении по двум документам. Скидка составляет 0,3 процентных пункта.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости составят от 8,9% при регистрации сделки в электронном виде и от 2% - по программе субсидирования с застройщиком, сообщает пресс-служба банка. Первоначальный взнос - от 20%. Срок кредита - до 30 лет.

Для подачи заявки на ипотеку со скидкой понадобятся паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.

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