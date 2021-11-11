Создатели "Ведьмака" рассказали о надеждах на аниме-спин-оффы

Сценарист "Ведьмака" Лорен Шмидт Хиссрич заявила, что возлагает надежды новый анимешный спин-офф как на "отдельный проект, который не только привлечет новую аудиторию к франшизе, но также сможет выделиться сам по себе".

Еще в сентябре Netflix объявил, что выйдет второй аниме-фильм после недавнего "Кошмара волка", и подробностей было немного, напоминает DigitalSpy. Это связано с тем, что проект находится в начальной стадии производства.

Аниме-приквел сериала "Ведьмак" от Netflix "Кошмар волка" посвящен молодости Весемира, наставника Геральта.

Премьера второго сезона "Ведьмака" - 17 декабря. Трейлер можно посмотреть здесь. Пока фанатов подкармливают редкими кадрами и новыми постерами.