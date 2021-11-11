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Умер актер из "Случая с Полыниным" и режиссер Геннадий Чихачёв

Новости
    11.11.2021, 22:19
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

На 70-м году жизни умер советский, российский актер, режиссер и театральный деятель, основатель и бессменный руководитель Московского детского музыкально-драматического театра Геннадий Чихачёв.

Некролог опубликован на сайте учреждения. "Ушел большой режиссер, большой человек, большой артист Геннадий Александрович Чихачёв. Осиротел Театр, который он создал 35 лет назад", говорится в нем.

Отмечено, что первым спектаклем, с которого начался Театр, был водевиль "Девушка-гусар", где Чихачёв сыграл гусара Роланда - именно поэтому гусар и стал эмблемой Театра.

Так совпало, что последней режиссерской работой Чихачёва стал спектакль "Гусарская баллада". 12 ноября этот спектакль будет сыгран труппой Театра в память о своем художественном руководителе и основателе Театра

Чихачёв родился 19 декабря 1952 года. Автор пьес "Ну, Волк, погоди!" и "Приключения Хрюши".

Как актер дебютировал в 1970-м ролью летчика Гаврюшина в "Случае с Полыниным". Далее - сержант Воскресенье из "Семерых солдатиков", "Битва за Москву", Яша в мюзикле "Танцы на крыше".

Заслуженный артист РФ и заслуженный деятель искусств России.

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