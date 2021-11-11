Новости

Актриса из "Бриджертонов" сыграет во втором сезоне "Ведьмака" 12:09
Фото: названа дата выхода новых "Елок" с Ургантом и Светлаковым 12:07
Актер из "Бала монстров" Коронджи Кэлхун умер в 30 лет 11:59
Вышел второй трейлер фильма Аарона Соркина "Быть Рикардо" 11:54
В 55 лет умер режиссер культового аниме "Пластиковая малышка" Ёсимото 11:45

Умер легендарный актер американских "мыльных опер" Джерри Дуглас

Новости
    11.11.2021, 11:04
Текст:   Олег Усков

9 ноября, не дожив буквально трех дней до своего 89-летия, скончался американский актер кино, театра и ТВ и певец Джерри Дуглас - Джон Эбботт (его третья реинкарнация, если точнее) из "мыльной оперы" "Молодые и дерзкие".

Как передает TMZ, со ссылкой на семью артиста, причиной смерти патриарха стала некая непродолжительная болезнь.

Дуглас родился в 1932 году в Бостоне. Экранный дебют состоялся в 1961-м. На счету - фильмы и сериалы "Неприкасаемые", "За гранью возможного", "Дымок из ствола", "Невероятный Халк", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" Стоуна, "Мелроуз Плейс" - всего семь десятков проектов.

У Джерри осталась безутешная вдова - 36-летняя актриса Ким Дуглас, два сына и дочь.

Новости

Создатели "Ведьмака" рассказали о надеждах на аниме-спин-оффы 11:34
Военная драма о гибели российского летчика в Сирии выйдет 18 ноября 11:27
От COVID умер автор "Заколдованной" с Джоди Фостер Майкл Лафлин 11:20
Галь Гадот призналась, что украла Бэтаранг Бэтмена со съемок фильма 11:09
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
"КиноПоиск" составил топ-10 фильмов и сериалов ноябрьских выходных 10:19
Вышел русский трейлер постапокалипсиса "Станция одиннадцать" 09:39
Вышел тизер продолжения сериала "Аркейн" 10.11.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
В "Благих знамениях" демона Кроули должен был сыграть Депп 10.11.2021
Видео: Наталии Орейро вручили российский паспорт 10.11.2021
Netflix показал второй тизер перезапуска мексиканского сериала Rebelde 10.11.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер из "Восемнадцатилетних" Владимир Саранчук 10:41
Умер создатель культовой группы "Квадро" Вячеслав Горский 09:59
Умер художник "Тайны Третьей планеты" Дмитрий Куликов 10.11.2021