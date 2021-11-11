Умер легендарный актер американских "мыльных опер" Джерри Дуглас

9 ноября, не дожив буквально трех дней до своего 89-летия, скончался американский актер кино, театра и ТВ и певец Джерри Дуглас - Джон Эбботт (его третья реинкарнация, если точнее) из "мыльной оперы" "Молодые и дерзкие".

Как передает TMZ, со ссылкой на семью артиста, причиной смерти патриарха стала некая непродолжительная болезнь.

Дуглас родился в 1932 году в Бостоне. Экранный дебют состоялся в 1961-м. На счету - фильмы и сериалы "Неприкасаемые", "За гранью возможного", "Дымок из ствола", "Невероятный Халк", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" Стоуна, "Мелроуз Плейс" - всего семь десятков проектов.

У Джерри осталась безутешная вдова - 36-летняя актриса Ким Дуглас, два сына и дочь.