Умер создатель культовой группы "Квадро" Вячеслав Горский

10 ноября в Москве в возрасте 68 лет умер советский, российский джазмен, певец, продюсер и автор песен Вячеслав Лазаревич Горский, создатель и руководитель важного ансамбля "Квадро".

О смерти музыканта на его официальной Facebook-странице сообщил сын исполнителя Игорь.

"Сегодня Вячеслава Горского не стало. Это произошло в больнице, куда он попал с переломом ноги. Операция прошла успешно, и восстановление шло полным ходом. Но тут развилась пневмония. Вчера ночью Вячеслав попал в реанимацию. Спасти его не удалось", - пишет Игорь Горский, по словам которого в связи с пандемией все мероприятия в память о его отце будут проведены, "как только появится просвет в ситуации с ковидом".

Горский родился 11 апреля 1953 года в Москве. 1972 году окончил Музыкальное училище имени Гнесиных, класс специального фортепиано, в 1976-м - музыкальный факультет МГПИ имени Ленина.

Вячеслав впервые стал известен как участник знакового джаз-рокового ансамбля "Арсенал" (1974-75 и 1977-82 годы), с которым выступал на фестивалях в Москве, Варшаве, Братиславе, Западном Берлине. В 1975-76 годах руководил группой "Спектр", а в 1982-м создал "Квадро".

Вячеслав Горский написал три рок-оперы, которые были поставлены во многих театрах Европы, музыку к нескольким фильмам. Песни и композиции Горского входили в репертуар Зураба Соткилавы, Николая Караченцова, Ольги Кабо и многих других. По рейтингам журнала Music Box, Горский признан лучшим клавишником России 1995-2002 годов.