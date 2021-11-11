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Умерла сыгравшая Элизабет Тэйлор актриса Харриет Маргулис

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    11.11.2021, 13:30
Текст:   Олег Усков

В Нортридже, Лос-Анджелес, на 95-м году жизни после перенесенного инсульта умерла американская продюсер, сценарист и актриса Харриет Маргулис. Об этом сообщил Deadline.

Маргулис родилась в Бруклине и карьеру начинала как публицист - сначала в Нью-Йорке, затем - в Лос-Анджелесе. С 70-х - ассистент продюсера на Universal Television. Работала на шоу "Частный детектив Магнум", "Воздушный волк", "Квантовый скачок", "Коджак", на последнем выступив как сценарист, и периодически отмечаясь в эпизодических ролях. Сыграв, в частности, юную Элизабет Тэйлор, на которую в молодости была очень похожа.

Также на счету Маргулис активные труды на топовых сериалах-долгожителях "Военно-юридическая служба" и "Морская полиция".

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