Умерла сыгравшая Элизабет Тэйлор актриса Харриет Маргулис

В Нортридже, Лос-Анджелес, на 95-м году жизни после перенесенного инсульта умерла американская продюсер, сценарист и актриса Харриет Маргулис. Об этом сообщил Deadline.

‘NCIS’ Pays ‘In Memoriam’ Tribute to Longtime Staffer Harriet Margulies https://t.co/jBjihWFS85 pic.twitter.com/vUEwJZ4dSY — BetaSeries News (@BetaSeries_News) November 9, 2021

Маргулис родилась в Бруклине и карьеру начинала как публицист - сначала в Нью-Йорке, затем - в Лос-Анджелесе. С 70-х - ассистент продюсера на Universal Television. Работала на шоу "Частный детектив Магнум", "Воздушный волк", "Квантовый скачок", "Коджак", на последнем выступив как сценарист, и периодически отмечаясь в эпизодических ролях. Сыграв, в частности, юную Элизабет Тэйлор, на которую в молодости была очень похожа.

Также на счету Маргулис активные труды на топовых сериалах-долгожителях "Военно-юридическая служба" и "Морская полиция".