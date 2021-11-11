В 55 лет умер режиссер культового аниме "Пластиковая малышка" Ёсимото

5 ноября в возрасте 55 лет скончался японский режиссер, сценарист, продюсер и оператор Киндзи Ёсимото. Об этом сообщает MyAnimeList без указания причин смерти режиссера.

Ёсимото родился в 1966 году в Хиросиме. В бизнесе - с конца 80-х.

На счету - культовые аниме "Легенда о Лемнеар" и игривая "Пластиковая малышка", а также "Школьные войны", "Клинок королевы", "Несокрушимая механическая кукла", "Семь смертных грехов: Яростное правосудие", другие.