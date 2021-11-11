В Австрии вычтут расходы на содержание домашнего офиса

Австрийское правительство объявило о смягчении условий вычета расходов из налогооблагаемой базы на содержание домашних офисов.

С 2022 года до 1 200 евро будут вычитаться даже в том случае, если у сотрудника нет отдельной рабочей комнаты. Ранее это было непременным правилом для начисления налоговых выплат. В конце следующей недели решение кабинета утвердит парламент. Оно вступит в силу в декабре, и впервые будет применяться в 2022 году, пишет газета Kronen Zeitung.

Однако если поступления от другой приносящей доход деятельности (для которой также имеется иное помещение) превышает 11 тысяч евро в год, то для домашнего офиса можно потребовать единую ставку вычета размером всего в 300 евро.

В постановлении правительства говорится, что единовременный вычет создан "для удобства пользования" гражданами. При этом учитываются эксплуатационные составляющие расходов, связанных с жильем (арендная плата, электроэнергия, отопление, освещение). Все расходы, которые не являются "специфическими для жилого помещения", но относятся к "рабочему оборудованию" для бизнеса, например, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты, также могут быть заявлены в качестве вычета в налоговом расчете.

"В зависимости от того, как будут использованы эти возможности, мы ожидаем, что выпадение налоговых поступлений составит до 150 миллионов евро в год", - цитирует газета Die Presse министра финансов Австрии Гернота Блюмеля.

По его словам, смысл нововведения в том, чтобы создать правовую определенность и стимул для сокращения как можно большего числа контактов во время пандемии. Возможность работать из дома не должна приводить к каким-либо налоговым неудобствам для заинтересованных лиц и компаний.