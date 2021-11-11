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11.11.2021 14:44
Рубрика: В мире

В Испании за неделю так и не поймали половину сбежавших с самолета мигрантов

Текст: Юрий Когалов
Прошла уже почти неделя с того момента, как с приземлившегося на Майорке самолета, сбежали два десятка мигрантов, но половину из них полиции не удалось поймать до сих пор. Удалось выяснить только то, что двое из 12 находящихся в розыске смогли покинуть остров на пароме и добраться до Барселоны.

Тем временем суд реконструировал события 5 ноября. Как было установлено, рейс MAC437 Air Arabia вылетел из Касабланки в Стамбул по расписанию. На борту лайнера находился 151 человек. В пути они должны были провести четыре с половиной часа. Вскоре после взлета один из пассажиров пожаловался на плохое самочувствие. Было похоже, что он впадает в диабетическую кому (он симулировал подходящие симптомы). И другой пассажир, назвавшийся врачом, рекомендовал как можно скорее оказать тому медицинскую помощь. В связи с этим капитан запросил экстренную посадку в аэропорту Пальмы-де-Майорки. Скорая помощь забрала "больного" и его спутника (впоследствии они были арестованы). Тем временем остальные пассажиры продолжали сидеть в салоне самолета. Обстановка накалялась, один из пассажиров, заявив, что хочет курить, вскрыл одну из аварийных дверей. После этого самолет улететь уже не мог. Попытки экипажа успокоить людей успехом не увенчались, и два десятка марокканцев, воспользовавшись моментом, сбежали с лайнера.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Присутствие людей на взлетно-посадочном поле нарушило работу аэропорта. Четыре часа лайнеры не могли ни взлететь, ни приземлиться. В итоге было изменено 12 рейсов, 22 отменены. Как заявили местные власти, это беспрецедентный случай для европейского воздушного пространства. Тем временем беглецы покинули территорию аэропорта через дыру в ограждении (ее потом обнаружили прибывшие на помощь военные).

Подозрения в том, что самолет сел на Майорке не случайно, появились практически сразу же. Как установили силы безопасности аэропорта, только у одного из покинувших самолет людей был зарегистрирован багаж, все остальные летели с рюкзаками. Уже в первые часы после инцидента полиции удалось арестовать 12 мигрантов, еще столько же до сих пор находятся в бегах.

Задержанные были помещены под стражу без права выхода под залог. Большинство из них обвиняются в подстрекательстве к мятежу и принуждении, а симулянт и его товарищ еще и в содействии нелегальной миграции. По мнению судьи, на самолете находилась "организованная группа". Адвокаты утверждают, что их подзащитные не знакомы друг с другом. Но это опровергается тем фактом, что следователи уже обнаружили в Facebook группу, в которой еще летом обсуждался точно такой план проникновения в Европу, что был реализован на прошлой неделе. Более того, сразу после побега в той группе было опубликовано сообщение от одного из беглецов. Он писал, что смог скрыться от полиции на Майорке. Впоследствии этот пост был удален, но правоохранительным органам удалось восстановить его.

В мире Европа Испания Беженцы в Европе

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