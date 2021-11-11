В Минске предупредили ЕС о готовности ответить на новые пакеты санкций

Меры, предусмотренные руководством Беларуси, позволят жестко ответить на новые пакеты санкций, предупредил европейских политиков Александр Лукашенко, выступая в четверг на совещании с руководством Совета Министров, передает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к премьеру страны, президент напомнил о своем поручении: "мы им прощать ничего не должны. Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться", - резонно заметил белорусский лидер и задал встречный вопрос: "А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?".

Кстати, напомнил Лукашенко, через РБ идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились. "Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам... порекомендовал думать прежде, чем говорить. Но это их дело. Закроют - пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", - уточнил президент и добавил: "Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем".