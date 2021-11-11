В Москве арестован выстреливший в голову своему оппоненту водитель

Водитель, который в ходе ссоры на северо-востоке столицы выстрелил в голову своему оппоненту, арестован Бутырским судом по ходатайству следствия, сообщается на сайте СК по г. Москве. 51-летнему жителю столицы предъявлено обвинение в покушении на убийство.

По данным следствия, 9 ноября 2021 года вблизи жилого дома по улице Олонецкая между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый произвел выстрел из травматического пистолета в голову своему визави. Потерпевший в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением был госпитализирован.

Подозреваемый в совершении преступления задержан, с ним проведены необходимые следственные действия. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается.