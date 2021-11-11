В Пакистане продолжают зарабатывать на советском ТТ

Пакистанские ремесленники собирают кустарные копии советского самозарядного пистолета ТТ, но продают его под маркой Mauser.

Пешавар - административный центр северо-западных провинций страны на границе с Афганистаном, - славится своими оружейниками. Их мастерские размещаются в небольших ангарах, больше похожих на гаражи, а продукция продается на местном рынке. Населяют Пешавар пуштуны, для мужчин этой народности пистолет - обязательный атрибут.

Еще во времена британской колонизации местные ремесленники, заполучив оружие, разбирали его и копировали на глазок - чертежи здесь не в ходу. Технология неизменна до сих пор: над одним пистолетом работает от 8 до 15 человек, у каждого свои операции, которые мастер знает наизусть. Все детали изготавливаются на месте, только пластиковые накладки на рукоятку закупаются в Китае.

Со сборки выходит по два пистолета в день, пишут "Тульские бренды". Готовые образцы испытывают в гараже-тире, ставят клеймо "Mauser. Made in China" и отправляют на рынок. О том, что пистолет на самом деле называется ТТ, пешаварцы не знают, между собой называют его "30-калибровый". Стоит пакистанский ТТ 6000 рупий (35 долларов).

ТТ (Тульский Токарева) - советский самозарядный пистолет калибра 7,62 мм, сконструированный Федором Токаревым и принятый на вооружение в 1930 году. Простота конструкции позволяет выпускать его с небольшими затратами, а мощный остроконечный патрон пробивает армейские каски и легкие бронежилеты. ТТ до сих пор используется охранными и инкассаторскими подразделениями ряда стран.