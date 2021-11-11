В Совфеде предложили проработать рассылку сертификатов о вакцинации по почте

Механизм получения бумажных сертификатов о вакцинации от коронавируса через почтовую рассылку можно проработать в одном из регионов, а потом распространить эту практику на всю страну, считает заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

С 16 ноября бумажные сертификаты вакцинированного или приболевшего можно будет получить в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг.

"Многие жители страны не могут получить сертификаты, подтверждающие статус вакцинированного или переболевшего, по объективным причинам. К таким причинам можно отнести отсутствие смартфона, интернета или зарегистрированного аккаунта на портале госуслуг", - приводит слова Кареловой пресс-служба Совфеда.

Вице-спикер поддержала идею сенатора от Коми Елены Шумиловой направлять бумажные сертификаты по почте для жителей труднодоступных и удаленных населенных пунктов, а также маломобильным гражданам.

"Считаю возможным проработать механизм получения бумажных сертификатов посредством почтовой рассылки по месту регистрации граждан на примере одного из субъектов РФ. Все инструменты у нас для этого есть. В случае признания такой практики успешной ее можно будет распространить по всей России", - предложила Галина Карелова.