Видео: Suzuki заехал на пешеходную эстакаду, чтобы развернуться

Наверное, кто-то из пользователей Сети и восхитится мастерством китайского водителя на этом ролике, сумевшего прошмыгнуть на своем Suzuki Jimny по пешеходной эстакаде, но местной дорожной полиции этот трюк очень не понравился. Не успел нарушитель доехать до конца моста, как инспекторы были тут как тут.

Все происходило в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, не самом густонаселенной регионе Поднебесной и с не самой развитой дорожной инфраструктурой. Развязки тут нечасты и, если прозевал свой съезд - жди следующего 25-50 км. Этим и попытался водитель объяснить свой поступок полицейским, но те были непреклонны: получай штраф в 200 юаней (2200 рублей, ощутимо по местным меркам) и штрафные баллы.

Главное, на что указывали инспекторы, составляя протокол на автомобилиста - несоответствие Suzuki параметрам эстакады. Конструкция по ГОСТам была рассчитана на нагрузку в 1000 кг, тогда как машина тянула почти 1500...