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Вышел трейлер третьего сезона сериала "Затерянные в космосе"

Новости
    11.11.2021, 15:36
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Netflix Russia с русскими субтитрами появился трейлер третьего сезона сериала "Затерянные в космосе" (Lost in Space). Премьера на стриминговом сервисе - 1 декабря.

Фото: youtube.com/ Altitude Films
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В заключительном для шоу сезоне семья Робинсонов, потерпевших в 2046 году крушение на далекой планете в стороне от запланированного маршрута, продолжает борьбу за свое выживание. Однако им и планете угрожает армия воинственных роботов, которым что-то нужно от младшего ребенка - Уилла Робинсона.

Режиссируют и пишут сценарий для ремейка сериала 1965 года целая команда, в ролях: Молли Паркер, Тоби Стивенс, Макс Дженкинс, Тейлор Расселл, Мина Сандвол.

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