Вышел трейлер третьего сезона сериала "Затерянные в космосе"

На YouTube-канале Netflix Russia с русскими субтитрами появился трейлер третьего сезона сериала "Затерянные в космосе" (Lost in Space). Премьера на стриминговом сервисе - 1 декабря.

В заключительном для шоу сезоне семья Робинсонов, потерпевших в 2046 году крушение на далекой планете в стороне от запланированного маршрута, продолжает борьбу за свое выживание. Однако им и планете угрожает армия воинственных роботов, которым что-то нужно от младшего ребенка - Уилла Робинсона.

Режиссируют и пишут сценарий для ремейка сериала 1965 года целая команда, в ролях: Молли Паркер, Тоби Стивенс, Макс Дженкинс, Тейлор Расселл, Мина Сандвол.