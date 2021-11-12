Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея от 12 ноября 2021 года № 3 "О проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям"

Я, главный государственный санитарный врач по Республике Адыгея, С.А. Завгородний, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Республике Адыгея, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции оценивается как неблагополучная.

На 11 ноября 2021 года зарегистрирован 22571 случай COVID-19, показатель составил 4863,2 на 100 тысяч населения.

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией растет, начиная с 40 календарной недели 2021 года: интенсивные показатели: 78,2 на 100 тысяч населения (40 неделя) против 120,5 на 44 неделе. За последние две недели прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 17,4%.

В возрастной структуре среди заболевших COVID-I9 значительный удельный вес составляют лица пенсионного возраста - 21,8%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Министерство здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

- лица в возрасте 60 лет и старше;

- лица, проживающие в организациях социального обслуживания и стационарных учреждениях здравоохранения, осуществляющих лечение и реабилитацию лиц с психическими расстройствами;

- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

2. Руководителям организаций, Администраций муниципальных городов и районов Республики Адыгея, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Адыгея в вышеуказанных отраслях и гражданам, обозначенных в п. 1 настоящего постановления:

2.1. в срок до 15.12.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 13.01.2022 вторым компонентом (дозой) вакцины против новой коронавирусной инфекции, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников.

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Правительству Республики Адыгея:

4.1. принять исчерпывающие меры по реализации настоящего постановления и обеспечить еженедельное информирование Управления Роспотребнадзора по Республики Адыгея о ходе проведения вакцинации по эпидемическим показаниям.

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, дополнительно привлекаемых медицинских работников для выполнения требований пункта 1 настоящего постановления.

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, начальникам структурных подразделений Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

С.Завгородний







