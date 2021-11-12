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12.11.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Эксперт назвал лучшее время для покупки нового автомобиля

Текст: Александр Чупров
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Ограничения в работе дилерских центров, действующие в период нерабочих дней, позволили несколько улучшить ситуацию с доступностью машин, ведь некоторые автозаводы продолжали трудиться.

Фото: EPA
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По данным дилеров, отгрузки автомобилей в "нерабочие дни" осуществлялись в плановом порядке, причем речь идет не только о моделях локального производства, но и импортных.

Впрочем, дефицит автомобилей никуда не делся, ведь на рынке сохраняются очереди, и подавляющее большинство поставляемых машин сразу же уходят клиентам. Таким образом, дилерские склады по-прежнему остаются пустыми, а значит, и распродаж автомобилей уходящего модельного года ждать, разумеется, не стоит.

"Помимо того, что в начале 2022 года ожидается подорожание новых автомобилей на 3-10% в зависимости от модели и комплектации, традиционных новогодних распродаж в автосалонах в этом году не будет. Спрос по-прежнему превышает предложение, поэтому удачное время для покупки машины предугадать сложно. Лучше сделать это в ноябре-декабре, не дожидаясь повышения цен с нового года", - рассказал "Российской газете" генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.