Эксперт назвал лучшее время для покупки нового автомобиля

Ограничения в работе дилерских центров, действующие в период нерабочих дней, позволили несколько улучшить ситуацию с доступностью машин, ведь некоторые автозаводы продолжали трудиться.

По данным дилеров, отгрузки автомобилей в "нерабочие дни" осуществлялись в плановом порядке, причем речь идет не только о моделях локального производства, но и импортных.

Впрочем, дефицит автомобилей никуда не делся, ведь на рынке сохраняются очереди, и подавляющее большинство поставляемых машин сразу же уходят клиентам. Таким образом, дилерские склады по-прежнему остаются пустыми, а значит, и распродаж автомобилей уходящего модельного года ждать, разумеется, не стоит.

"Помимо того, что в начале 2022 года ожидается подорожание новых автомобилей на 3-10% в зависимости от модели и комплектации, традиционных новогодних распродаж в автосалонах в этом году не будет. Спрос по-прежнему превышает предложение, поэтому удачное время для покупки машины предугадать сложно. Лучше сделать это в ноябре-декабре, не дожидаясь повышения цен с нового года", - рассказал "Российской газете" генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.