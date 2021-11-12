В Китае обнаружены гробницы древних правителей

В Китае археологи при проведении изыскательских работ в провинции Чжэцзян на востоке страны обнаружили комплекс древних гробниц, которые, предположительно, имеют отношение к правящей династии древнего царства Гуми.

Об открытии сообщает агентство "Синьхуа". Археологи предполагают, что обнаруженный древний некрополь является королевской усыпальницей. Он относится к периоду правления династии Западная Чжоу (1046-771 гг. до н.э.).

Сам погребальный комплекс расположен в районе Цюцзян города Цючжоу. Всего он насчитывает как минимум десять гробниц, шесть из которых уже раскопаны. Сами раскопки велись с 2018 по 2021 год. В четырех гробницах было обнаружено большое количество реликвий, в том числе изысканная нефритовая посуда, фарфор, а также бронзовые изделия - посуда и колесницы.

"Археологическое исследование и анализ раскопанных артефактов показали, что эти гробницы были построены около 3000 лет назад, в период от ранней до средней стадии правления династии Западная Чжоу", - объясняет Чжан Сен, сотрудник провинциального института культурных реликвий и археологии.

По размерам найденных усыпальниц и их стилю археологи определили, что, вероятнее всего, комплекс включает в себя царские гробницы. Это означает, что одна или даже несколько из них могут принадлежать непосредственно правителям древнего царства Гуми, территория которого в основном располагалась в современном городе Чжэцзяне.