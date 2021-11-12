Распоряжение губернатора Курской области от 10 ноября 2021 года № 371-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг, от 21.10.2021 № 345-рг, от 25.10.2021 № 349-рг, от 28.10.2021 № 358-рг, от 03.11.2021 № 368-рг) следующие изменения:

1) в пункте 2:

в подпункте 2.1 слова "(за исключением боулинга)" исключить;

подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Функционирование зон питания (фуд-кортов) в торговых комплексах (центрах) и торгово-развлекательных комплексах (центрах), за исключением доставки заказов.";

дополнить подпунктами 2.4 и 2.5 следующего содержания:

"2.4. Деятельность предприятий и организаций, расположенных в торговых комплексах (центрах) и торгово-развлекательных комплексах (центрах), за исключением объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары, зоотовары, аптек, аптечных пунктов и оптики, почтовых отделений, пунктов вакцинации, предприятий розничной торговли, реализующих детские товары, имеющие отделы по продаже продуктов детского питания, предприятий общественного питания (за исключением фуд-кортов).

2.5. Деятельность косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги.";

2) в пункте 41:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"торговых комплексов (центров) и торгово-развлекательных комплексов (центров);";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"объектов розничной торговли непродовольственными товарами и салонов операторов связи, в том числе сотовой, фиксированной и спутниковой, включая места продажи сим-карт и мобильных устройств, расположенные вне торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов) и имеющих отдельный вход и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, включая телерадиовещание;";

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"парикмахерских, салонов красоты, автотехнических центров и мастерских, предоставляющих услуги населению по автосервису, в том числе по шиномонтажу, по предварительной записи и других предприятий бытового обслуживания населения;";

в абзаце шестом слова "бань, саун" исключить;

3) абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать лицам в возрасте 60 лет и старше, не прошедшим профилактическую вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и не переболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, соблюдать самоизоляцию по месту жительства либо по месту пребывания (фактического нахождения).";

4) абзацы первый и второй пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (работодателям) независимо от организационно-правовой формы:

обеспечить допуск на работу (за исключением дистанционной (удаленной) формы работы) сотрудников в возрасте 60 лет и старше при условии:

предъявления действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения ими новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и истечения с даты их выздоровления не более шести календарных месяцев;

либо предъявления сертификата профилактической прививки от (COVID-19) (справки медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

либо предъявления справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.";

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Курской области, рассмотреть возможность организации образовательного процесса при проведении лекций с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Курской области, учредителям образовательных организаций, руководителям образовательных организаций, реализующих

образовательные программы дошкольного образования, организовать образовательный процесс в традиционном формате с рассмотрением возможности свободного посещения детьми дошкольных образовательных организаций.";

6) абзац третий подпункта 16.1 пункта 16 изложить в следующей редакции:

"с 15 ноября 2021 года проведения публичных слушаний и допуска участников при условии:

предъявления действующего QR-код, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения ими новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и истечения с даты их выздоровления не более шести календарных месяцев;

либо предъявления сертификата профилактической прививки от (COVID-19) (справки медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

либо предъявления справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.";

7) пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Временно приостановить с 13 по 21 ноября 2021 предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Курской области и государственных учреждений Курской области (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области), за исключением государственных услуг:

по государственной регистрации рождения, заключения брака, расторжения брака, выдаче повторных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния по заявлениям, поданным в электронном виде, в том числе через ЕПГУ;

по государственной регистрации смерти;

по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области по предварительной записи);

по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области по предварительной записи);

по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области по предварительной записи);

государственных услуг комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области (включая государственные услуги, переданные для предоставления органам местного самоуправления) (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области по предварительной записи).

Выдача результатов предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области осуществляется в штатном режиме.

Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.".

2. Распоряжение вступает в силу с 13 ноября 2021 года.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







