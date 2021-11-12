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12 ноября 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 12 ноября 2021 года № 19 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, врио Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу Н.В. Кутькина, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), установила:

Эпидемическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе сохраняется неблагополучной.

По итогам 44 недели (01.11.2021 - 07.11.2021) уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 9,0 % больше, чем на 43 неделе.

Среднесуточные темпы прироста составили 0,4 %.

Коэффициент распространения на начало недели - 08.11.2021 составил 1,06 (на 01.11.2021 -1,08).

По итогам 44 недели зарегистрирован рост заболевших среди лиц старше 60 лет - на 19,5 %.

За 4 дня текущей недели зарегистрирован рост числа заболевших на 9,5 %, в т.ч. среди лиц старше 60 лет - на 21,6 %.

Учитывая интенсивность эпидемического процесса по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Кемеровской области - Кузбассе, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", постановляю:

1. Внести изменения и дополнение в постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (в ред. постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 19.10.2021) согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Врио Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу Н.В.Кутькина


Приложение № 1 к постановлению Врио Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 12 ноября 2021 года № 19


Изменения и дополнение в постановление Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 17.06.2021 № 10 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

(в ред. постановления Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу от 19.10.2021):

1. Подпункт 1.3 пункта 1 дополнить абзацем 3 следующего содержания:

"- лиц в возрасте 60 лет и старше."

2. Подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2.1. для категорий граждан, перечисленных в п. 1.1, п. 1.2, абз. 2 п. 1.3 в срок до 25.11.2021 организовать и обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности.

Для категорий граждан, перечисленных в абз. 3 п. 1.3 в срок до 18.12.2021 организовать и обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 20.01.2022 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности".



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