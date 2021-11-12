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12 ноября 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 11 ноября 2021 года № 715 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в пункте 1.20 слова ", при этом ограничения численности обслуживаемых посетителей, предусмотренные приложением 2 к настоящему постановлению, не распространяются на деятельность этих организаций при наличии паспорта коллективного иммунитета к COVID-19" признать утратившими силу;

абзац восьмой пункта 1.21 признать утратившим силу;

абзац первый пункта 1.27 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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