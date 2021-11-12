Михаила Боярского едва не убили на съемках "Трех мушкетеров"

Михаил Боярский едва не погиб на съемках легендарной ленты "Д'Артаньян и три мушкетера" - звезду проткнули шпагой, да еще зуб выбили. Такие увлекательные детали раскрыл постановщик трюков и каскадер Николай Ващилин.

По словам Ващилина, Боярский пострадал от рук Владимира Балона, игравшего гвардейца кардинала де Жюссака. При этом оба артиста были не трезвы.

"Фехтовальщик Балон проткнул Мишку Боярского, выбил ему зуб и чуть не убил", - изложил каскадер в беседе с URA.RU. А после уточнил: "Актеры были, во-первых, пьяные, во-вторых, режиссер совершил оплошность, построив сцену на мраморной лестнице". В итоге Боярский бежал сверху, поскользнулся и налетел на шпагу.

При этом Николай отметил, что увлечение артистов алкоголем то и дело вредило процессам. Вплоть до того, что один из съемочных дней пришлось отменить. "Приходят актеры пьяные, а у меня конная сцена, и я отменил съемку. Это очень дорого, и, конечно, на меня все взъелись", - вспоминает Ващилин. Подчеркивая, что это была необходимость, ведь если бы кто-то из звезд травмировался, то его, как постановщика трюков, отправили бы в тюрьму.

Ващилину 74 года, в кино - с 60-х. Как актер, каскадер и постановщик трюков работал на десятках картин, многие из которых стали культом - "Три толстяка", "Интервенция", "Белое солнце пустыни", "Стрелы Робин Гуда", "Легенда о Тиле", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Остров сокровищ".

Скончавшийся в 2013 году Владимир Балон - актер, постановщик трюков и чемпион СССР по фехтованию на рапирах. В кино дебютировал ролью адъютанта Кутузова в "Гусарской балладе". К роли де Жюссака актер вернулся в 1992 году в "Мушкетерах двадцать лет спустя".