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Михаила Боярского едва не убили на съемках "Трех мушкетеров"

Новости
    12.11.2021, 11:58
Текст:   Олег Усков

Михаил Боярский едва не погиб на съемках легендарной ленты "Д'Артаньян и три мушкетера" - звезду проткнули шпагой, да еще зуб выбили. Такие увлекательные детали раскрыл постановщик трюков и каскадер Николай Ващилин.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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По словам Ващилина, Боярский пострадал от рук Владимира Балона, игравшего гвардейца кардинала де Жюссака. При этом оба артиста были не трезвы.

"Фехтовальщик Балон проткнул Мишку Боярского, выбил ему зуб и чуть не убил", - изложил каскадер в беседе с URA.RU. А после уточнил: "Актеры были, во-первых, пьяные, во-вторых, режиссер совершил оплошность, построив сцену на мраморной лестнице". В итоге Боярский бежал сверху, поскользнулся и налетел на шпагу.

При этом Николай отметил, что увлечение артистов алкоголем то и дело вредило процессам. Вплоть до того, что один из съемочных дней пришлось отменить. "Приходят актеры пьяные, а у меня конная сцена, и я отменил съемку. Это очень дорого, и, конечно, на меня все взъелись", - вспоминает Ващилин. Подчеркивая, что это была необходимость, ведь если бы кто-то из звезд травмировался, то его, как постановщика трюков, отправили бы в тюрьму.

Ващилину 74 года, в кино - с 60-х. Как актер, каскадер и постановщик трюков работал на десятках картин, многие из которых стали культом - "Три толстяка", "Интервенция", "Белое солнце пустыни", "Стрелы Робин Гуда", "Легенда о Тиле", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Остров сокровищ".

Скончавшийся в 2013 году Владимир Балон - актер, постановщик трюков и чемпион СССР по фехтованию на рапирах. В кино дебютировал ролью адъютанта Кутузова в "Гусарской балладе". К роли де Жюссака актер вернулся в 1992 году в "Мушкетерах двадцать лет спустя".

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