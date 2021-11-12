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12 ноября 2021 г.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.10.2021 № 146н "Об утверждении Типовых условий договоров аренды в отношении находящихся в федеральной собственности нежилых помещений, зданий, строений, сооружений, закрепленных за федеральным государственным учреждением, федеральным государственным унитарным предприятием, а также находящихся в казне Российской Федерации"

Дата подписания 5 октября 2021 г.
Опубликован 12 ноября 2021 г.

Зарегистрирован 11.11.2021 № 65764

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 11.11.2021 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 11 января 2017 г. № 2 "Об утверждении типовых условий договоров аренды в отношении находящихся в федеральной собственности нежилых помещений, зданий, строений, сооружений, закрепленных за федеральным государственным учреждением, федеральным государственным унитарным предприятием, а также находящихся в казне Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2017 г., регистрационный № 47106).

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.10.2021 № 146н
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