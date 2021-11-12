Минпромторг разъяснил ситуацию с остановкой производства на АвтоВАЗе

На предприятии АвтоВАЗ нет полной остановки производства. Как ожидается, работа возобновится в ближайшее время, сообщили "РГ" в Минпромторге.
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"Говорить о полном простое производства на АО "АвтоВАЗ" неверно. Производство двигателей, КПП, шасси, прессовое производство, другие цеха, служба инжиниринга продолжают работу по графику", - заявили в Минпромторге.
В министерстве отметили, что причиной сложившейся ситуации стала несвоевременная поставка компонентов. По сообщениям АвтоВАЗа, не ожидается, что простой продлится дольше одного рабочего дня, подчеркнули в Минпромторге.
Ранее проходила информация о полной приостановке производства на трёх сборочных линиях АвтоВАЗа.