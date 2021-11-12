Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
12.11.2021 15:49
Рубрика: Российский автопром

Минпромторг разъяснил ситуацию с остановкой производства на АвтоВАЗе

Текст: Евгений Гайва
На предприятии АвтоВАЗ нет полной остановки производства. Как ожидается, работа возобновится в ближайшее время, сообщили "РГ" в Минпромторге.
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Купить Lada без "допов": АвтоВАЗ рассказал, как это можно сделать

"Говорить о полном простое производства на АО "АвтоВАЗ" неверно. Производство двигателей, КПП, шасси, прессовое производство, другие цеха, служба инжиниринга продолжают работу по графику", - заявили в Минпромторге.

В министерстве отметили, что причиной сложившейся ситуации стала несвоевременная поставка компонентов. По сообщениям АвтоВАЗа, не ожидается, что простой продлится дольше одного рабочего дня, подчеркнули в Минпромторге.

Ранее проходила информация о полной приостановке производства на трёх сборочных линиях АвтоВАЗа.

#Lada