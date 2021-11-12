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12.11.2021,  
16:46
Текст:  Алексей Брусилов

На украинской бронетехнике испытали турецкие боевые модули

Бронеавтомобили "Козак-2М1 и БТР "Хорунжий" планируют оснащать дистанционно управляемыми боевыми модулями турецкой компании Aselsan.
Фото: Минстратегпром украины / mspu.gov.ua Фото: Минстратегпром украины / mspu.gov.ua
Фото: Минстратегпром украины / mspu.gov.ua

Как сообщает "Украинский военный портал", на первом установлен SARP Dual с 12,7-мм крупнокалиберным НСВТ "Утес" и пулеметом 7,62 ПКТ с лазерным дальномером, дневным и ночным прицелами, специальными датчиками.

Испытания состоялись на полигоне "Десна", во время одного из этапов присутствовал посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере и генеральный директор турецкой компании Aselsan Халук Гергюн.

Боевая машина прошла несколько сотен километров в разное время суток, в ходе боевых стрельб огонь велся как с места, так и в движении.

Отмечается, что тесты проводились по методике оценки точности, разработанной специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники украинских вооруженных сил.

Фото: BEST TECH / youtube.com
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На бронетранспортере "Хорунжий", представляющем собой глубокую модернизацию старого БТР-60, в свою очередь, устанавливается модуль SARP KPVT, который, как понятно из названия, получил в качестве вооружения 14,5-мм советский КПВТ. Остальное оборудование - аналогично тому, что установлено на "Козак-2М1.

Результаты испытаний признаны успешными, однако когда и в каких объемах начнутся поставки боевых модулей, пока не сообщается.

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