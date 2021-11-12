Назначать пособия без заявлений помогут налоговые органы

Федеральная налоговая служба будет определять нуждающихся граждан, чтобы проактивно, то есть - без заявлений, назначать им меры поддержки. Пакет законопроектов об этом одобрен правительством и готовится к внесению в Госдуму.

Предполагается, что налоговые органы будут передавать сведения о низких доходах россиян, в том числе - семей с детьми в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). В ней собраны актуальные данные об уже предоставляемых гражданам мерах социальной поддержки - пособиях и пенсиях, по каждому человеку персонально. Все это будет учитываться при расчете среднедушевого дохода, по которому органы соцзащиты определят степень нуждаемости и, например, размер пособия или единовременной выплаты, чтобы помочь человеку выйти из черты бедности.

Однако получит человек пособие или нет, также будет зависеть от оценки движимого и недвижимого имущества, которым владеет он или его семья. То есть, учитываться будет в том числе, сколько у него квартир или машин.

"Подготовленный пакет законопроектов имеет ярко выраженную социальную направленность", - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он также обратил внимание, что данные по имуществу будут собираться только по тем семьям и одиноким гражданам, чей среднедушевой доход ниже уровня, установленного правительством. Таким образом, станет известно, обеспечены ли нуждающиеся жильем, есть ли у них автотранспорт.

Это называется комплексная оценка нуждаемости, отмечают в Минтруде. Сегодня она уже используется при назначении некоторых выплат малообеспеченным семьям. По такому принципу, например, назначаются пособия на детей от 3 до 7 лет, выплаты беременным женщинам и одиноким родителям, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет.

О проактивном назначении мер поддержки граждан уведомят через портал госуслуг, если у них есть подтвержденная учетная запись на портале. Также информация может быть передана по телефону или лично. Помимо проактивных мер поддержки малоимущие граждане могут рассчитывать на адресную помощь, которая оказывается по заявлению. Например, ее можно получить по соцконтракту. Это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей или малоимущим гражданином. По нему предоставляется поддержка в поиске работы, переобучении, организации предпринимательской деятельности. Благодаря соцконтракту можно купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить финансовую и нефинансовую помощь в трудной жизненной ситуации, средства на развитие личного подсобного хозяйства.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление правительства о дополнительном направлении в регионы 749,5 миллионов рублей на выплаты по соцконтрактам. На эти средства планируется заключить более 7 тысяч соцконтрактов.