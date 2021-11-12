Указ губернатора Нижегородской области от 12 ноября 2021 года № 197 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.10:

а) в подпункте "б" слова "сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации" заменить словами "сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - сертификат о вакцинации (иммунизации)), или при предъявлении "универсального документа посетителя мероприятий";

б) в подпункте "г" слова "сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации" заменить словами "сертификата о вакцинации (иммунизации), или при предъявлении "универсального документа посетителя мероприятий".

1.2. В пункте 4.2:

а) в абзаце первом слова "сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации" заменить словами "сертификат о вакцинации (иммунизации)";

б) абзац четвертый признать утратившим силу.

1.3. В пункте 5.1:

а) подпункт "з" изложить в следующей редакции:

"з) запрет на командирование за пределы Нижегородской области работников (сотрудников), не имеющих сертификата о вакцинации (иммунизации), а также на прием лиц, не имеющих сертификата о вакцинации (иммунизации), откомандированных из других субъектов Российской Федерации;";

б) подпункт "ф" изложить в следующей редакции:

"ф) руководителям дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления, детских игровых комнат, аттракционов и иных объектов для отдыха и развлечений, перечисленных для кодов ОКВЭД 93.2, организаций, указанных в подпункте "в" пункта 3.10 настоящего Указа, допускать к работе с детьми только работников (сотрудников), имеющих сертификаты о вакцинации (иммунизации), справки об отрицательных результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 3 дней, допуск к работе в течение периода действия);

лица, привлекаемые к сбору сведений о населении в очном режиме при проведении переписи населения, допускаются к работе при наличии сертификата о вакцинации (иммунизации);".

1.4. Пункт 5.12 дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) лица, не имеющие документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Указа, допускаются в общественные бани, находящиеся в муниципальной собственности, при условии разделения времени посещения лицами, имеющими указанные документы и теми, у которых такие документы отсутствуют, с проведением обязательной уборки по вирусному режиму между потоками.".

1.5. Абзац третий подпункта "а" пункта 18.1 изложить в следующей редакции:

"- всех лиц, не имеющих действующего сертификата о вакцинации (иммунизации), в отношении лиц, являющихся работниками организаций, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 2021 г. № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", за исключением лиц, в отношении которых принято решение об отстранении от работы в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", статьей 76 Трудового кодекса Российской Федерации.".

1.6. В пункте 18.4 слова "о количестве работников с наличием иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении исследования" заменить словами "списки номеров СНИЛС таких сотрудников без указания иных персональных данных".

1.7. В пункте 20:

а) в абзаце первом слова "одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации" заменить словами "сертификата о вакцинации (иммунизации)";

б) дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания: "5) на посещение общественных бань, находящихся в муниципальной собственности, с учетом требований, установленных подпунктом "и" пункта 5.12 настоящего Указа.".

1.8. Абзац второй подпункта "а" пункта 21 изложить в следующей редакции:

"активация и продление срока действия "универсального документа посетителей мероприятий" осуществляется только в случае верификации через систему ЕПГУ данных о наличии сертификата о вакцинации (иммунизации) (срок действия "универсального документа посетителей мероприятий" в течение срока действия указанного сертификата);".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







