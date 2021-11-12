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Пэрис Хилтон впервые вышла замуж в 40 лет

Новости
    12.11.2021, 13:17
Текст:   Кристина Верховцева

Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон впервые вышла замуж. Избранником 40-летней звезды стал бизнесмен Картер Реум.

Информацию об этом событии сама Пэрис Хилтон подтвердила в своем Instagram. Она опубликовала фото в свадебном платье и написала: "Мое навсегда начинается сегодня".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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Свадьба состоялась в поместье Бель-Эйр, принадлежащем семье невесты, сообщает портал E!NEWS. Сама актриса рассказала изданию, что больше всего нервничала перед первым танцем пары. К моменту торжества Хилтон всего два раза брала уроки танцев.

Бизнесмен сделал предложение около девяти месяцев назад. До этого пара была знакома 15 лет, но их романтическая связь началась в 2019 году, когда они вместе отметили День Благодарения.

Пэрис Хилтон родилась в 1981 году в богатой семье, ее прадедушка Конрад Хилтон является основателем всемирно известной сети отелей. Она наиболее известна как скандальная светская львица их "нулевых", когда Пэрис была главной героиней реалити-шоу "Простая жизнь". В передаче они с Николь Ричи представали в образе двух избалованных девушек, которые пытаются работать на тяжелых низкооплачиваемых должностях. После закрытия шоу девушка снималась в кино - на ее счету роли в картинах "Девять жизней", "Модная мамочка", "Дом восковых фигур", "Красавица и уродина", "Блондинка в шоколаде", "Стильные штучки". Далее она начала карьеру певицы, написала автобиографию, создавала парфюм, одежду и даже открывала ночные клубы.

У Пэрис Хилтон была насыщенная личная жизнь, она встречалась с Эдвардом Ферлонгом (Джон Коннор во втором "Терминаторе"), Риком Саломоном, певцом Ником Картером, гитаристом Good Charlotte Брайаном Мэдденом. До Картера Реума трижды была помолвлена - с Джейсоном Шо, Перисом Латисом, Крисом Зилкой. Каждый раз свадьба откладывалась по разным причинам.

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