Пэрис Хилтон впервые вышла замуж в 40 лет

Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон впервые вышла замуж. Избранником 40-летней звезды стал бизнесмен Картер Реум.

Информацию об этом событии сама Пэрис Хилтон подтвердила в своем Instagram. Она опубликовала фото в свадебном платье и написала: "Мое навсегда начинается сегодня".

Свадьба состоялась в поместье Бель-Эйр, принадлежащем семье невесты, сообщает портал E!NEWS. Сама актриса рассказала изданию, что больше всего нервничала перед первым танцем пары. К моменту торжества Хилтон всего два раза брала уроки танцев.

Бизнесмен сделал предложение около девяти месяцев назад. До этого пара была знакома 15 лет, но их романтическая связь началась в 2019 году, когда они вместе отметили День Благодарения.

Пэрис Хилтон родилась в 1981 году в богатой семье, ее прадедушка Конрад Хилтон является основателем всемирно известной сети отелей. Она наиболее известна как скандальная светская львица их "нулевых", когда Пэрис была главной героиней реалити-шоу "Простая жизнь". В передаче они с Николь Ричи представали в образе двух избалованных девушек, которые пытаются работать на тяжелых низкооплачиваемых должностях. После закрытия шоу девушка снималась в кино - на ее счету роли в картинах "Девять жизней", "Модная мамочка", "Дом восковых фигур", "Красавица и уродина", "Блондинка в шоколаде", "Стильные штучки". Далее она начала карьеру певицы, написала автобиографию, создавала парфюм, одежду и даже открывала ночные клубы.

У Пэрис Хилтон была насыщенная личная жизнь, она встречалась с Эдвардом Ферлонгом (Джон Коннор во втором "Терминаторе"), Риком Саломоном, певцом Ником Картером, гитаристом Good Charlotte Брайаном Мэдденом. До Картера Реума трижды была помолвлена - с Джейсоном Шо, Перисом Латисом, Крисом Зилкой. Каждый раз свадьба откладывалась по разным причинам.