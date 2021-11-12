Песков напомнил о приверженности Москвы обязательствам по газу

Россия выполняет все обязательства по обеспечению энергобезопасности Европы вне зависимости от действий Минска. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге спросили, обсуждал ли с Москвой свою идею остановить транзит газа белорусский лидер Александр Лукашенко. "Россия была, есть и будет страной, которая выполняет все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом и выполнению контрактных обязательств", - подчеркнул Песков. "Надежность России как поставщика и партнера по действующим и будущим контрактам не подлежит сомнению", - сказал он.

На просьбу рассказать, что думает Владимир Путин и Кремль в целом о таких заявлениях, пресс-секретарь президента заметил, что это слова главы Беларуси, и напомнил высказывания российского лидера о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам и - как бы кому это не нравилось - была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергобезопасности европейского континента. "Вне зависимости от действий белорусской стороны?" - спросили журналисты. "Безусловно", - ответил Песков.

На вопрос о том, были ли согласованы с Москвой такие заявления Лукашенко, пресс-секретарь российского лидера ответил: "Нет, они никак не согласованы". "Да, это наш союзник, но это суверенное государство", - заключил он.