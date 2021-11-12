Постпред Беларуси в ООН заявил о стягивании военной техники на границе

Любая ошибка или человеческий фактор могут привести к трагическим последствиям на границе Беларуси, к которой соседние страны стягивают военную технику, констатировал постпред РБ при ООН Валентин Рыбаков.

Ранее глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей, напоминает БЕЛТА, заявил, что Варшава стягивает к белорусской границе военную технику с боевым оружием крупного калибра.

По словам Рыбакова, "усиление военного компонента на границе наблюдается не только в Польше, но и в Литве. И уже Украина сделала заявление о том, что будут подтянуты дополнительные силы пограничников и военнослужащих" к границе с РБ

Он напомнил, что в рамках договоренностей о Союзном государстве уже приняты определенные меры, и российские ВКС совместно с белорусскими партнерами начали патрулирование границ.

С другой стороны, официальные лица в странах Прибалтики и поляки, делает вывод Рыбаков, извлекают выгоду из миграционного кризиса. Они "используют ситуацию вокруг беженцев как предлог для выкачивания из ЕС дополнительных денег и оправдания многочисленных нарушений своих международных обязательств", - подчеркнул белорусский дипломат, уточнив, что его страна не является ни причиной, ни источником потоков, которые направляются в Евросоюз. "Люди не едут в Беларусь. Люди едут через Беларусь", - пояснил дипломат в интервью РИА Новости.

Кроме того, он подчеркнул, что за счет демонизации Беларуси соседние страны пытаются повысить свою значимость в глазах западных политиков. Хотя именно они "инструментализировали" эту самую миграцию, потому что уничтожили государственность, экономику, инфраструктуру в отдельных странах, образ жизни там".