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12.11.2021 14:02

ПСБ предложил клиентам вклад "Крутой процент" и повысил ставки по депозитам

ПСБ предложил новый вклад "Крутой процент" с доходностью до 9%. Депозит открывается на 250 дней, срок разбит на процентные периоды, для каждого из которых действует своя процентная ставка. В первые 50 дней клиент получает повышенный доход 9%, при этом имеет возможность пополнять депозит на любые суммы. Ставка на период от 51 до 100 дней будет равна 8% годовых, от 101 до 250 дней - 7% годовых. Доход выплачивается в конце срока действия вклада. Депозит "Крутой процент" можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном или интернет-банке.

Одновременно ПСБ повысил доходность по срочным депозитам. Диапазон увеличения ставок по вкладам "Сильная ставка", "Онлайн-вклад", "Мой доход", "Моя копилка", "Мои возможности" составил 0,65-1,0 п.п.

По депозиту "Сильная ставка", который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке, ставка увеличена до 8,35% годовых. По "Онлайн-вкладу" доходность также составит до 8,35% годовых. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ.

По депозиту "Мой доход" ставка увеличена до 8,1% годовых, а для зарплатных клиентов и пенсионеров - до 8,2%, по вкладу с пополнением "Моя копилка" - до 6,85% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием "Мои возможности" - до 6,4% годовых.

"Конец года является традиционно высоким сезоном на рынке привлечения вкладов: компании выплачивают своим сотрудникам 13-е зарплаты и предновогодние премии, которые люди стараются выгодно разместить во вклады. Многие изучают более доходные варианты размещения средств после закрытия вкладов предыдущих периодов, и часть клиентов, ожидая дальнейшего повышения доходности, сейчас выбирают депозиты с небольшими сроками размещения. Мы внимательно следим, как меняются предпочтения вкладчиков в отношении сберегательных продуктов. С учетом этого предложили новый вклад для тех, кто при относительно коротком сроке размещения хочет получить привлекательную доходность, а также увеличили ставки по самым востребованным депозитам", - сказала руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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