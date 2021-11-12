Путин поручил создать единую госсистему биометрических данных

Биометрическая информация должна храниться в единой защищенной госсистеме. Об этом заявил президент на конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

"Особые решения следует принять в отношении информации, имеющей критическое значение для безопасности граждан", - подчеркнул Владимир Путин. Речь, прежде всего, о биометрических данных, которые все чаще используются для совершения финансовых и других операций, уточнил он.

Такая предельно личная информация должна храниться в единой госсистеме биометрической идентификации, считает президент. Государство должно взять ответственность за ее хранение и обеспечить к ней свободный доступ банкам в зашифрованном виде, исключающем любое внешнее вмешательство и открытый доступ, добавил он.