Путин выступит на саммите АТЭС по коронавирусу

12 ноября президент России Владимир Путин примет участие в саммите АТЭС из Кремля в формате видеоконференции. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, ожидается длительное и насыщенное участие.

В саммите председательствуют новозеландцы. На повестке - экономическое и социальное восстановление после пандемии, основные вызовы и возможности стран региона, то, как обеспечить доступ для всех к благам развития - как сегодня, так и в будущем. Начало - в 14 часов по московскому времени.

Запланировано выступление главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой с обзором ситуации в мировой экономике, а также речи лидеров, в алфавитном порядке, заметил Песков. Владимир Путин будет выступать ближе к заключительной части. "В целом мероприятие достаточно длительное, минимум 1,5-2 часа", - уточнил он.