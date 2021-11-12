Вечером в пятницу Москва встала в 9-балльных пробках, движение затруднено на большинстве крупных магистралей.

Как отмечает Telegram-канал департамента транспорта, основные пробки в городе на ТТК, Садовом кольце, 8 и 67 километрах МКАД, из вылетных магистралей медленнее всего едут Ленинградское шоссе и проспект Мира.

По оценкам аналитиков, на дорожную обстановку повлиял последний на этой неделе рабочий день, плохая погода и множество мелких аварий. Поездки на машинах рекомендуется отложить до 21.00, до этого времени лучше пользоваться общественным транспортом.