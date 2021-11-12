На Чукотке осудили полицейского, ударившего задержанного

Анадырский районный суд вынес приговор участковому, который ударил задержанного в отделе полиции. Мужчину признали виновным в превышении полномочий с применением насилия, сообщает пресс-служба прокуратуры Чукотского АО.

Как установил суд, в октябре прошлого года участковый уполномоченный в помещении пункта полиции села Усть-Белая Анадырского района ударил по лицу местного жителя, задержанного за административное правонарушение. Страж порядка оказался раздосадован тем, что мужчина отказался содействовать ему в расследовании.

Подсудимому назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, а также на два года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор в законную силу пока не вступил.