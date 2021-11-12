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12.11.2021 19:17
Рубрика: Экономика

Трутнев призвал отслеживать безопасность Северного морского пути

Текст: Анастасия Селиванова

Полпред президента в Дальневосточном ФО, вице-премьер Юрий Трутнев провел 12 ноября заседание президиума госкомиссии по вопросам развития Арктики, на котором участники обсудили, в частности, обеспеченность судами аварийно-спасательной готовности в акватории морей российской Арктической зоны и Тихоокеанского побережья для Северного морского пути (СМП).

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости
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"Главной задачей, стоящей перед нами сегодня в Арктическом регионе, остается увеличение грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн в год к 2024 году, - заявил Юрий Трутнев. - Такое поручение дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Поэтому ряд вопросов заседания напрямую связан с развитием этого морского транспортного коридора".

Учитывая, что стоимость перевозки по Суэцкому каналу выросла в несколько раз, значительная часть грузов пришла в российские акватории, что при правильном подходе дает России "большой шанс для развития логистических возможностей и экономики". "Для этого нужно уделить особое внимание безопасности Северного морского пути", - заявил Трутнев.

Координацию действий морских поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб в Арктике осуществляют морские спасательно-координационные центры, расположенные в портах Мурманск и Диксон, а также спасательные подцентры в портах Архангельск, Тикси и Певек, сообщил замглавы Минтранса Александр Пошивай.

Ведомство предложило рассмотреть возможность наращивания группировки судов ФГБУ "Морспасслужба" судовым составом тяжелого ледового класса с высокой автономностью для выполнения операций в дальних морских зонах, а также спасательными буксирами и катерами-бонопостановщиками ледового класса для оперирования в пределах портовых территорий.

Прозвучало предложение МЧС развивать комплексные аварийно-спасательные центры в Арктике, принимая во внимание реализацию новых инфраструктурных проектов и развитие Северного морского пути. Сейчас общая группировка МЧС России составляет более 35 тысяч человек, около 5 тысяч единиц техники. Также министерство планирует создание специализированных комплексных объектов в таких узловых точках региона, как Саббета, Диксон, Тикси и Певек.

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