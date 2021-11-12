В Амурске врачи "скорой" прокатили пациента на носилках по льду

Новости

СМИ: В сеть слиты данные 500 тысяч купивших поддельные сертификаты россиян 07:37
Эксперт: QR-коды на транспорте нужно было вводить вчера 07:12
Полянский назвал логичными меры предосторожности в отношении Украины 06:30
Вирусолог предположил, что Россия справится с COVID-19 в 2022 году 05:50
Три пассажира микроавтобуса погибли в ДТП с грузовиком под Красноярском 04:58
Астронавты перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС 04:54
В Анадыре чиновник вернул 5,3 млн за недостроенную спортплощадку 04:34
В Приморье подготовились к перекачке топлива с севшего на мель судна 04:26
Bloomberg: До 9 увеличилось число жертв давки на концерте Скотта в США 04:25
СК проверит экскурсии к месту крушения Ан-26 под Хабаровском 03:57
Гинцбург: Высокий уровень антител нужен для борьбы с "дельта"-штаммом 03:48
Генсек ООН призвал разработать международный план вакцинации от COVID-19 03:25
Корабль Crew Dragon с экипажем пристыковался к МКС 02:50
Трамп добился от суда временного запрета на раскрытие данных о штурме Капитолия 02:34
Ученые обнаружили сближающийся с Землей новый астероид 02:20
Ученые Минобороны РФ разработали БАД против коронавируса 01:55
Хорватия разгромила Мальту и не дала РФ досрочно занять первое место в группе 01:14
Россия уступила Финляндии в стартовом матче Кубка Карьяла 11.11.2021
Украина перебросит к белорусской границе военных и полицию 11.11.2021
Польша: Turkish Airlines не будут возить граждан Ирака, Сирии и Йемена в Минск 11.11.2021
Умер основатель и барабанщик Moody Blues Грэм Эдж 11.11.2021
Умер актер из "Случая с Полыниным" и режиссер Геннадий Чихачёв 11.11.2021
Студенты смогут проходит практику у предпринимателей 11.11.2021
Полет ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ в Беларуси показали на видео 11.11.2021
Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии 11.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Гинцбург: Почему прививка от COVID должна быть включена в Национальный календарь
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
Викторина: 10 мифов о Федоре Достоевском
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
"Российская газета" вместе со своими читателями отмечает День рождения
12.11.2021 07:01
Рубрика: Происшествия

В Амурске врачи "скорой" прокатили пациента на носилках по льду

Текст: Ольга Коваль

В хабаровских соцсетях появился ролик, на котором запечатлено, как врачи скорой помощи, приехавшие по вызову к одному из домов, где у подъезда лежал мужчина, уложили его на носилки и толкали по обледеневшему тротуару до машины.

Фото: Первый отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
В Ижевске начали проверку после видео с пешеходом-регулировщиком

Видео было снято в Амурске 9 ноября. Ночью на город обрушился дождь, а утром все дороги, тротуары, здания и деревья покрылись ледяной коркой.

Заведующий местным отделением скорой помощи Анатолий Сопов заявил, что другого способа доставить пациента к машине у медиков не было: "скорая" не смогла подъехать к подъезду из-за уклона и гололеда.

Бригаду на место вызвали очевидцы, которые сообщили, что рядом с домом на улице Строителей лежит мужчина и не может встать. "Скорая" выехала, но из-за гололеда не смогла доехать до места.

"Там подъем где-то градусов 30, и машина скатывалась. Вот так пришлось метров 20 транспортировать пациента по ледяному тротуару. Это место, кстати, находится неподалеку от станции. Сейчас машины "скорой" оснащены жесткими носилками с ручками. Фельдшеры и вышли из положения, применив такой вариант. Хотели сделать как лучше", - рассказал Анатолий Сопов РИА Новости.

По его словам, мужчина был пьян, поэтому и не мог подняться. Уже оказавшись рядом с машиной, он соскочил с носилок, обругал врачей и ушел.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Вирусолог предположил, что Россия справится с COVID-19 в 2022 году
Ученые Минобороны РФ разработали БАД против коронавируса
Умер создатель театра Геннадия Чихачева
Центр "Мемориал" хотят ликвидировать за нарушения закона об иноагентах
СК возбудил дело по факту наезда Усмана Нурмагомедова на полицейского
Телефонные мошенники лишили профессора РГГУ денег, квартиры и дачи
Видеокамеры начнут ловить тех, кто выбрасывает мусор из окон автомобилей