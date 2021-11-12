В Амурске врачи "скорой" прокатили пациента на носилках по льду

В хабаровских соцсетях появился ролик, на котором запечатлено, как врачи скорой помощи, приехавшие по вызову к одному из домов, где у подъезда лежал мужчина, уложили его на носилки и толкали по обледеневшему тротуару до машины.

Видео было снято в Амурске 9 ноября. Ночью на город обрушился дождь, а утром все дороги, тротуары, здания и деревья покрылись ледяной коркой.

Заведующий местным отделением скорой помощи Анатолий Сопов заявил, что другого способа доставить пациента к машине у медиков не было: "скорая" не смогла подъехать к подъезду из-за уклона и гололеда.

Бригаду на место вызвали очевидцы, которые сообщили, что рядом с домом на улице Строителей лежит мужчина и не может встать. "Скорая" выехала, но из-за гололеда не смогла доехать до места.

"Там подъем где-то градусов 30, и машина скатывалась. Вот так пришлось метров 20 транспортировать пациента по ледяному тротуару. Это место, кстати, находится неподалеку от станции. Сейчас машины "скорой" оснащены жесткими носилками с ручками. Фельдшеры и вышли из положения, применив такой вариант. Хотели сделать как лучше", - рассказал Анатолий Сопов РИА Новости.

По его словам, мужчина был пьян, поэтому и не мог подняться. Уже оказавшись рядом с машиной, он соскочил с носилок, обругал врачей и ушел.