В Приамурье начали проверку после схода вагона

В Амурской области произошел сход тележки вагона грузового поезда. Это случилось 11 ноября на 188-м километре перегона Усколь - Иванакит. Во время ЧП никто не пострадал, вагон не опрокинулся, железнодорожное полотно повреждений не получило.

Тем не менее из-за инцидента на шесть часов был задержан пассажирский поезд Нерюнгри - Красноярск, а также отменен рейс пригородной электрички сообщением Юктали - Хани.

Тындинский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК России организовал доследственную проверку. В ее рамках правоохранители дадут оценку действиям локомотивной бригады и должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на железной дороге, сообщается на сайте ведомства.