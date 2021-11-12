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12.11.2021 10:42

"Восточный Порт" установил рекорд по отгрузке

Текст: Вадим Иванский
В октябре текущего года крупнейший дальневосточный стивидор АО "Восточный Порт" установил собственный рекорд по объемам месячной отгрузки за всю историю работы предприятия, сообщает пресс-служба компании.
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт" Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"

Сотрудники компании погрузили на суда порядка 2 947 215 тонн грузов общей номенклатуры - преимущественно угля, а также металлопродукции, щебня и контейнеризированных грузов. При этом, за сутки 21 октября "Восточный" установил рекорд по выгрузке вагонов в зимний период, разгрузив 1 478 единиц подвижного состава.

На предприятии подчеркивают, что рекордных показателей погрузки удалось добиться благодаря максимально эффективному использованию возможностей высокотехнологичного специализированного оборудования, которое применяется в АО "Восточный Порт", а также слаженной работе всех подразделений и сотрудников стивидорного предприятия. Только по итогам минувшего месяца с причала Третьей очереди специализированного угольного комплекса было отгружено свыше 1 миллиона тонн премиальной угольной продукции - еще один рекордный показатель с момента введения в эксплуатацию в 2019 году этой сверхсовременной производственной площадки.

Стивидор продолжит наращивать мощность. Для этого в 2020 году в компании начался процесс глубокой модернизации и трансформации универсального терминала специализированного комплекса в мультимодальный экспортно-импортный хаб. Сейчас здесь действуют два причала, чья мощность составляет 29 тысяч TEU в год. В следующем году в рамках второго этапа под контейнеры будет выделено три причала. Третий этап, который предполагает полномасштабное использование всех четырех причалов, увеличит мощность практически до 117 тысяч TEU. На железнодорожных путях универсального комплекса уже формируются контейнерные поезда. Общие инвестиции в реализацию проекта составят порядка 800 млн руб.

- Сегодня мы активно ведем работу по диверсификации бизнеса в сторону контейнеризации, планируем привлечение всех грузов, в том числе, контейнерных - в "Восточный Порт". Для страны важны все грузы, - подчеркивает Ирина Ольховская, директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "Уральская горно-металлургическая компания", единоличного исполнительного органа АО "Восточный Порт".

Справка

АО "Восточный Порт", расположенное в поселке Врангель Приморского края, - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидор обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 миллионов тонн угольной продукции.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный Порт"

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