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12.11.2021,  
10:01
Текст:  Олег Корякин

Названы самые популярные за рубежом российские военные самолеты

Перечислены самые популярные на зарубежном рынке российские самолеты.
Фото: Евгений Одиноков \ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков \ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков \ РИА Новости

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов накануне открытия выставки Dubai Airshow 2021 дал интервью ТАСС. В нем он, в частности, рассказал о военных отечественных самолетах, вызывающих наибольший интерес на Ближнем Востоке.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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В первую очередь это Су-57, являющийся единственным в мире тяжелым истребителем пятого поколения, который предлагают на экспорт. Его главные преимущества: малая заметность, высокая скорость, большая боевая нагрузка, маневренность. Также популярностью пользуются: многофункциональный легкий истребитель МиГ-35, многоцелевой сверхманевренный Су-35 и его собрат Су-30, транспортник Ил-76МД-90А и заправщик Ил-78М-90А.

"Преимущества российских истребителей на Dubai Airshow можно будет увидеть в деле. В летной программе выступит авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" на Су-30", - отметил Сергей Чемезов. - "Самолеты этого типа - прекрасный пример успеха российских продуктов на международном рынке".

Напомним, модифицированные экспортные версии истребителя Су-30 состоят на вооружении Китая, Индии, Малайзии, Вьетнама, Венесуэлы и Алжира. В рамках контракта на 2,5 миллиарда долларов, заключенного в 2015 году, Китай получил 24 истребителя Су-35. В 2018 году двухмиллиардный контракт на поставку 24 Су-35 был подписан с Египтом.

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Фото: Biso/Wikimedia.org
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