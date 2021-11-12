В Кировской области локализовали утечку фтороводорода

В Кировской области локализовали утечку фтористого водорода. На это ушло меньше часа, никто не пострадал, сообщили в администрации Кирово-Чепецка. На территории этого города находится предприятие "Галополимер". Там в пятницу в 11:50 в цехе 144 произошел выброс полутора тонн химического вещества.

В региональном МЧС пояснили, что работы по нейтрализации опасного газа провели вместе с аварийно-спасательными формированиями предприятия. Специалисты успели локализовать выброс на промплощадке, и это позволило минимизировать последствия аварийной ситуации.

Сразу после ЧП службы взяли пробы воздуха, опасности для населения нет - уточнили власти города. О причинах происшествия пока не сообщается.