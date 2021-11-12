В новом пермском спорткомплексе на улице Веденеева начались тренировки

Дзюдо, тяжелая атлетика, кикбоксинг и спортивная аэробика - теперь этими видами спорта ребята из микрорайона Молодежный могут заниматься вблизи дома. Кроме того, организованы секции по боксу, баскетболу, волейболу, регби, ушу, футболу и художественной гимнастике.

В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми сообщили, что записаться на занятия можно по телефону: 215-82-62 через спортшколу "Темп", филиал которой заработал в новом современном здании. Глава Перми Алексей Дёмкин ранее сообщил, что бесплатно здесь могут заниматься 200 ребят, в следующем году количество ребят увеличится до 280.

- Для нас важно сделать спорт по-настоящему доступным и массовым. Решать эту задачу помогает нацпроект "Демография". Доля людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, в Перми постоянно растет. Уверен, что благодаря появлению новых мест для занятий этот показатель будет увеличиваться. К 2024 году он должен составить 55 процентов, - подчеркнул Алексей Дёмкин.

Новый спортивный центр в Орджоникидзевском районе начали строить летом 2020 года на месте бывшего дома спорта "Искра". Новый физкультурно-спортивный центр расположен по адресу: улица Веденеева, 25 в Орджоникидзевском районе. Площадь здания составляет 2791,50 квадратных метров.

В новом физкультурно- спортивном центре расположены шесть спортивных залов - игровой, для занятий дзюдо, борьбой, тяжелой атлетикой, два зала для единоборств.