В Оренбурге родители боятся пускать детей на игровые площадки из-за крыс

Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова отреагировала на жалобы жильцов домов №№ 36 и 38 по улице Салмышской областного центра. Люди обеспокоены нашествием крыс, облюбовавших мусорные контейнеры. По словам местных жителей, грызуны выбегают и на детскую площадку, расположенную рядом. Из-за этого родители боятся выпускать детей гулять.

"Беспокойство оренбуржцев, безусловно, оправдано. Грызуны - рассадники заразы и даже опосредованный их контакт с детьми небезопасен", - отметила Анжелика Линькова на своей странице в Instagram. По словам детского омбудсмена, в середине октября она уже направляла письмо в горадминистрацию для принятия мер и получила ответ, что обработка проведена неоднократно. Однако жалобы людей в социальных сетях говорят о том, что проблема так и не решена.

В новом обращении к городским властям Анжелика Линькова попросила, кроме проведения обработки территории, рассмотреть возможность переноса мусорных контейнеров подальше от детской площадки. Омбудсмен заверила, что вопрос остается на контроле.

Как сообщила пресс-служба горадминистрации Оренбурга, борьба с крысами во дворе многоэтажек на улице Салмышской ведется уже несколько месяцев. Факт неприятного соседства с грызунами был установлен летом. В мэрии заверили, что дератизационные мероприятия будут продолжены до полного исчезновения грызунов.