В Оренбурге со дна озера извлекли тела двоих детей

В Оренбурге погибли двое детей четырех и шести лет: по предварительной версии, малыши утонули, гуляя по льду на озере.

Как сообщила прокуратура Оренбургской области, трагедия произошла в пригородном поселке Кушкуль. Дети ушли из дома без сопровождения взрослых. Позднее их тела были обнаружены в водоеме.

По информации Главного управления МЧС по региону, озеро находилось примерно в километре от жилых домов. На месте происшествия обнаружены следы, предположительно свидетельствующие о том, что погибшие гуляли по льду. Позже они были найдены утонувшими и извлечены из водоема местным жителем. К родственникам детей направлен психолог МЧС.

Сейчас сотрудники спасательного ведомства и правоохранительных органов разбираются в причинах случившегося. На место трагедии выехали первый заместитель прокурора Оренбурга Вадим Бабешко и и.о. прокурора Дзержинского района Евгений Шульц. Ведется проверка.